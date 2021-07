La reacción de Kevin Feige a la demanda de Scarlett Johansson a Disney por 'Viuda Negra': "Furioso y avergonzado"

'Viuda Negra' es la película en solitario de Scarlett Johansson donde nos daban a conocer el pasado de Natasha y Romanoff como espía rusa y las consecuencias de huir del mismo. La cinta lleva varias semanas en cartelera de cines de todo el mundo y, además, también fue lanzada en la plataforma de streaming de Disney+ con acceso premium, siguiendo la línea de los últimos estrenos de la compañía debido a la situación de la industria y los cines con la pandemia del COVID-19.

La demanda de Scarlett Johansson

Sin embargo, este viernes conocíamos la polémica noticia de que Scarlett Johansson había decidido demandar a Disney por incumplimiento de contrato, ya que sus ingresos están ligados al rendimiento de la película en taquilla y este cambio en la distribución afecta considerablemente a su ganancia final.

En la demanda, los abogados de Scarlett afirman que Disney indujo a Marvel de manera intencionada para incumplir el contrato y sin ninguna justificación. Además, según afirman desde Wall Street Journal, esta decisión podría hacer que Scarlett dejase de ganar 50 millones de dólares.

La respuesta de Disney

Pero Disney no se quedó atrás y publicó un comunicado, recogido por CNBC, donde se defiende de la demanda y acusaciones: "No hay mérito alguno en esta denuncia. La demanda es especialmente triste y angustiante, siendo un desprecio hacia los terribles efectos prolongados durante la pandemia del COVID-19 de forma global".

"Disney ha cumplido íntegramente el contrato de Ms. Johansson y además, el estreno de 'Viuda Negra' en Disney+ con el acceso premium conlleva un aumento significativo en los beneficios que se va a llevar, siendo un extra a los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha", finalizaban.

La reacción de Kevin Feige

Sin embargo, no ha sido el único en hablar. El antiguo editor de The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, recoge en su boletín What I'm Hearing que está muy molesto con lo ocurrido: "Es un hombre de empresa y no es dado a enfrentamientos corporativos ni a levantar estridentemente la voz. Pero me han dicho que está furioso y avergonzado. Presionó a Disney contra la estrategia que adoptaron con 'Viuda Negra', prefiriendo un lanzamiento exclusivo en la gran pantalla, pues no quería alterar a su elenco".

"Y luego, cuando la bomba explotó en el público, la película comenzó a hundirse y el equipo de Johansson amenazó con un litigio, él quería que Disney arreglase esto con ella", revelaba.

