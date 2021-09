La reacción de Dani Rovira al encontrarse a Johnny Depp en San Sebastián por la que han aplaudido al actor

Johnny Depp, uno de los actores más conocidos y exitosos de Hollywood, ha recibido su Premio Donostia este pasado 22 de septiembre en la edición 69 del Festival de San Sebastián. Le han entregado este galardón honorífico por su impresionante trayectoria de cine de una duración de casi 40 años.

Depp ha sido uno de los favoritos del público desde sus inicios en 'Pesadilla en Elm Street' de 1984. Sus roles en 'Charlie y la fábrica de chocolate', como Willy Wonka, y en 'Piratas del Caribe' como el excepcional personaje de Jack Sparrow, han hecho que el nombre de Johnny Depp sea conocido en todo el mundo. Su gran capacidad de meterse en el papel de personajes con personalidades de lo más diversas hace que destaque como estrella.

Al recibir su merecido premio, el actor dijo unas palabras muy bonitas hacia sus fans, "La gente es el único motivo por el que estoy aquí".

La reacción del público ante el tuit de Dani Rovira sobre Depp

El protagonista de 'Ocho apellidos vascos' Dani Rovira ha tenido la suerte de encontrarse con Johnny Depp durante el Festival de San Sebastián y ha aprovechado para compartir su reacción en Twitter.

"Acabo de cruzarme con Johnny Depp en San Sebastián y es tanta la admiración que le tengo, que he decidido dejarle en paz", escribe.

Esta decisión de no atosigar al actor, como otros miles habrán hecho anteriormente, fue muy aplaudida y ha tenido miles de reacciones y comentarios positivos por su empatía. Algunos han respondido a su tuit con sus propias experiencias con famosos a los que tampoco han saludado para respetar su espacio y no molestarles.

"Yo me crucé con Owen Wilson (me parece un amor) en una callejuela de Marrakech. Cruzamos miradas, levanté mi pulgar hacia él, como símbolo de admiración, y él asintió y me sonrió. El resto del día no lo recuerdo", comparte una entre muchos otros con experiencias similares.

La reacción de Dani Rovira ha sido admirable y nos enseña qué a veces una sonrisa o una mirada vale más que mil palabras.

Seguro que te interesa:

Johnny Depp recoge su premio en el Festival de San Sebastián y habla de la cultura de la cancelación: "Nadie está a salvo"