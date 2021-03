La curiosa reacción de Dakota Johnson ('Cincuenta Sombras') cuando su padre, Don Johnson, dejó de mantenerla tras acabar el instituto

Dakota Johnson es una de las actrices más relevantes de su generación, y al parecer tenía muy claro su destino desde que era muy joven, habiendo crecido en una familia de artistas.

Dakota es la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, a su vez hija de Tippi Hedren. La joven llevaba Hollywood en las venas desde pequeña y ya tuvo su debut cinematográfico con 10 años junto a su hermana Stella Banderas (hija de Antonio Banderas) en 'Crazy in Alabama', haciendo de hijas de su madre en la vida real y dirigidas por el propio Banderas.

El gusanillo de la interpretación siguió latente en la estrella de 'Cincuenta Sombras', y al parecer tenía muy claro su camino como ha revelado su padre Don Johnson con una curiosa anécdota en el programa 'Late Night with Seth Meyers'.

"Cuando estaba terminando el instituto, hablé con Dakota y le dije, 'bueno, quieres que vayamos a ver algunas universidades?', o algo así. Y me dijo, 'Oh no, no voy a ir a la universidad".

Don cuenta que entonces le comunicó la decisión de que no la apoyaría más económicamente, y la respuesta de Dakota le dejó picueto. Puedes ver cómo acabó todo en el vídeo de arriba.

