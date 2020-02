Las razones de Kevin Smith para rechazar dirigir 'The Batman', protagonizada por Ben Affleck

Desde que Ben Affleck anunció que no iba a ser él quien dirigiera 'The Batman', aunque sí continuaría protagonizándola, los rumores comenzaron a aparecer en torno a los posibles directores que tomarían el relevo y entre ellos se encuentra el de Kevin Smith.

Sin embargo, el cineasta, para despejar las dudas, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter las razones por las que rechazaría dirigir 'The Batman'. "Estoy halagado, pero 3 cosas me hacen imposible dirigir 'Batman': 1) No he hablado con Ben Affleck en años. 2) He hecho 'Yoga Hosers'. 3) Sentido común.", escribía Smith.