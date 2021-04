La razón por la que Sylvester Stallone no estará en 'Creed 3'

El legendario Rocky Balboa, a quien ha dado vida Sylvester Stallone en las seis películas que ha protagonizado y en las dos entregas de 'Creed', confirmó a principios de mes que no aparecerá en 'Creed 3'.

Recientemente en una entrevista con Michael B. Jordan, el actor ha explicado y aclarado la ausencia de Rocky en la película, y es que 'Creed 3' se quiere centrar en establecer la franquicia 'Creed'. "Por ello, los realizadores pretenden construir esta historia y este mundo en torno a Adonis (Michael B. Jordan) para avanzar".

El protagonista y también director de 'Creed 3' continuó diciendo en IGN: "Creo que Sly hizo saber que no iba a volver para esta, pero creo que, ya sabes, su esencia y su espíritu... siempre va a haber un poco de Rocky en Adonis".

No se ha dado ningún tipo de explicación ni se han comentado los posibles motivos de esta decisión a nivel oficial, pero su representante ha confirmado en The Hollywood Reporter que no estará presente.

De modo que en 'Creed 3' dejaremos de ver a uno de los personajes más icónicos de la historia.

Sin embargo, no significa que el actor de origen italiano se retire de las pantallas por completo, es más, recientemente hemos visto a Stallone compartir un borrador de su nueva serie, que sería una precuela de 'Rocky'.

Los fans están ansiosos por nuevas noticias, ya sea con el regreso de sus películas clásicas, o con los nuevos proyectos a su alrededor. 'Creed 3' estará en cines el próximo 22 de noviembre de 2022.

