La pasada edición de los Oscar pasará a la historia como una de las más bochornosas tras el gravísimo error en la entrega de premios. 'La La Land' recibía la estatuilla a Mejor Película y cuando todo el equipo de la cinta estaba sobre el escenario recogiendo el premio, se anunciaba que era un error y que finalmente la ganadora era 'Moonlight'.

Ryan Gosling, quien interpreta a Sebastian en 'La Ciudad de las Estrellas', fue uno de los presentes durante el caótico momento y su sonrisa fue captada por las cámaras convirtiéndose en uno de los memes de la gala. El actor ha decidido confesar qué le hizo tanta gracia del vergonzoso momento.

"Lo que sucedió es que estaba mirando todo lo que pasaba y era surrelista. Vi que la gente tenía cara de pánico y venían personas con auriculares y me pareció que alguien estaba herido. Pensé que había una situación médica grave, me imaginé lo peor, entonces cuando escuché que la ganadora era 'Moonlight' sentí alivio y me empecé a reír."

Además Gosling ha querido confesar su alegría por el triunfo de 'Moonlight'.

"Estaba también muy impactado por el triunfo de 'Moonlight'. Conozco al director, trabajé con ellos antes. Es un film impresionante, realizado con un millón de dólares, un logro increíble, y estoy muy contento de que se lo hayan reconocido".

El actor tampoco se puede quejar, después de que 'La La Land' fuera la gran triunfadora de los Oscar al hacerse con 6 estatuillas.