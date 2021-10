La razón por la que Robin Williams fue rechazado para interpretar a Remus Lupin en 'Harry Potter'

Robin Williams es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional, sin embargo incluso a él le han rechazado para algún papel. Este es el caso del querido personaje de la saga 'Harry Potter' Remus Lupin, licántropo y profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras de Hogwarts, a quién Robin Williams quiso interpretar. Así lo ha relatado Chris Columbus, director de las películas 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Harry Potter y la cámara secreta' en exclusiva para Total Film.

Tal y como cuenta Columbus, mantuvo una conversación con Robin Williams, quien estaba muy interesado en el papel. Sin embargo, había una razón que se lo impedía y ni siquiera pudo hacer una excepción por él. La norma estaba impuesta por la mismísima escritora J.K Rowling y era inamovible: sólo podían contratar a actores británicos para mantener la autenticidad de los libros.

Sin embargo, que existiera esa regla no significa que fuera menos difícil para Chris Columbus decirle que no a un actor del nivel de Robin Williams. "El objetivo era no contratar a ningún actor estadounidense, pero fue muy difícil para mi decirle 'todos tienen que ser ingleses, no hay nada que pueda hacer'". Cosa muy irónica puesto que el propio director de la película es estadounidense.

De esta forma, el papel de profesor licántropo fue asignado finalmente a David Thewlis.

Otros actores que estuvieron en duda

El director también habló sobre otro papel muy importante en la saga 'Harry Potter': Professor Snape. "Realmente no pensaba que Alan Rickman estuviera dispuesto a interpretar al Profesor Snape tras el icónico papel de villano que hizo en 'Jungla de Cristal'. Pero no puedo imaginarme a nadie más interpretando al Snape. Alan es un gran profesional".

Fuera como fuese, está claro que los actores que finalmente dieron vida a sus personajes son icónicos y todos los fans los recuerdan con gran cariño, sobre todo este año, que es el 20 aniversario de 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

