La razón por la que Robert Pattinson no volvería a trabajar en 'Crepúsculo'

A Robert Pattinson no le gusta repetir papeles. La estrella de la saga 'Crepúsculo' ha confesado en una entrevista a la revista Little White Lies que intenta que cada papel que acepta en su carrera sea distinto.

"En cuanto siento que me repito, incluso aunque sea un poco, de repente me siento muy incómodo. Si vas hacia lo desconocido no puedes juzgarte a ti mismo, porque no sabes lo que estás haciendo", ha explicado a la publicación.

"Incluso con un tono de voz, realmente no puedo hacerlo más de una vez, porque entonces pienso 'oh, esta es mi voz de actuar'. Es por eso que ni siquiera puedo interpretar con mi acento normal, porque no siento que esté trabajando".

Pero el encasillamiento es algo que le ha perseguido desde el comienzo de su carrera, como él mismo explica: "Cuando empecé... si eres alto y tienes una melena de pelo lacio y un acento elegante piensan que eres perfecto para dramas de época. Y luego sólo haces dramas de época. Yo dije '¡no, no quiero hacer dramas de época!', he hecho un par y en cuanto te pones el cuello eduardiano siento que el vestuario actúa por mi".

Seguro que te interesa:

El inexplicable cambio de Andy en 'Toy Story 4' que ha indignado a los fans