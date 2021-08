La razón por la que Robert Pattinson es considerado el hombre más bello del mundo

Robert Pattinson es uno de los actores de éxito de Hollywood por excelencia, entre muchas cosas, por sus papeles por dos aclamadas sagas cinematográficas: la mágica 'Harry Potter' y la romántica 'Crepúsculo'. En 'Crepúsculo', daba vida al vampiro Edward Cullen y era el protagonista junto a Kristen Stewart (Bella). Y aunque hubo un triángulo amoroso entre sus personajes y el de Taylor Lautner (Jacob), el elegido fue Edward.

Ahora, habría una explicación aún mayor para ello que su amor y es que ¡Robert Pattinson es el hombre más guapo del mundo! O eso al menos es lo que ha asegurado el cirujano plástico Julian De Silva, que se basa en la ecuación de la proporción áurea, ideada en la antigua Grecia para medir la belleza, asunto que preocupaba y fascinaba a los helenos.

Así, el cirujano ha utilizado técnicas de mapeo computarizado y, de acuerdo a ellas, Pattinson tuvo una puntuación de 92.15% de "precisión" en la "proporción áurea de belleza Phi", que mide la perfección física. "Sus ojos, cejas, nariz, labios, barbilla, mandíbula y forma facial se midieron y se acercaron más a la idea de perfección de los antiguos griegos", explica De Silva sobre cómo se ha analizado al actor.

Y Robert Pattinson no es el único rostro conocido que este cirujano ha declarado uno de los rostros más hermosos. Al mismo nivel que Pattinson ha colocado De Silva a Bella Hadid, que con su 94.35% de "precisión" se corona como la mujer más guapa.

En la lista de mujeres más guapas del mundo, se mezclan artistas musicales con estrellas de la interpretación. Beyoncé (92.44%), Amber Heard (91.85%) y Ariana Grande (91.81%), encabezan el ranking, seguidas muy de cerca por Taylor Swift (91.64%) o Kate Moss (91.05%). Scarlett Johansson (90.91%), Natalie Portman (90.51%), Katy Perry (90.08%) son las siguientes, aún en en el 90%, a diferencia de Cara Delevingne, que lo abandona por muy poco: 89.99%.

Por el contrario, en cuanto a los rostros masculinos más atractivos del planeta, son mayoritariamente actores. Aunque sí destaca que son bellezas más diferentes que las femeninas, con mayor más variedad racial e incluso una amplia gama de colores en cuanto a cabello se refiere. Después de Pattinson están Henry Cavill ( 91.64%), Bradley Cooper (91.08%) y Brad Pitt (90.51%). Les siguen, por debajo ya del 90%, George Clooney (89.91%), Hugh Jackman (89.64%) y el futbolistas David Beckham (88.96%), acompañados no muy lejos por Idris Elba (88.01%), Kanye West (87.94%) y Ryan Gosling (87.48%).

Con análisis de facciones o no, de acuerdo a la proporción áurea o no, lo que está claro es que cada persona tiene su propia belleza.

