La razón por la que Robert Downey Jr. iba dejando botes de pis por el set de rodaje de 'Zodiac'

Robert Downey Jr. ha sido durante muchos años uno de los actores del MCU más importantes gracias a su fantástica interpretación como Iron Man. Aunque ahora, tras dos años alejado del mundo de los superhéroes el actor se centra en otros proyectos como la tercera entrega de 'Sherlock Holmes'.

Aunque no es algo que preocupe mucho a los fans del actor puesto que Downey Jr. ya tenía una fantástica trayectoria en el mundo de la interpretación y de hecho antes de ponerse el traje de Iron Man estuvo en la película de David Fincher 'Zodiac'.

Pero parece que el actor no lo pasó en grande durante el rodaje de la película y el propio director ha recordado algunos momentos que pasó con Robert: "Robert Downey vino hacia mí y me dijo, 'No puedo trabajar así. Nunca llegaré a mi tráiler'", cuenta en el documental 'Side by Side' de Keanu Reeves.

Y termina la anécdota explicando: "'Nunca podré poner en orden mis cosas así. Estoy despierto 14 horas'. Y empezó a dejar botes con su pis por el set. Estaban por todas partes. Hizo pis en pequeños botes y me los llevaba a modo de protesta".

¿Volverá Robert Downey Jr. al MCU?

Por el momento desde que terminase la saga del infinito no se ha vuelto a ver a Robert Downey Jr. no solo en el MCU, sino que por el momento el actor no ha regresado aún a la gran pantalla. Aún así, Robert está preparando el regreso de la saga de 'Sherlock Holmes' con una tercera entrega.

Y aunque han sido muchos los rumores de un posible regreso de Downey Jr. al MCU a día de hoy no hay muchos indicios para ser optimistas y, de hecho, en la nueva serie 'What If...?' aparece Tony Stark de forma animada, pero no le presta su voz a Iron Man.

Seguro que te interesa:

¿Qué ha pasado? Robert Downey Jr. deja de seguir a todos sus compañeros de Marvel