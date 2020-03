La razón por la que el remake de 'It' ha eliminado la escena más polémica de la novela

En plena época de nostalgia ochentera, los niños vuelven a ser protagonistas de sus películas. Personajes con los que la audiencia empatiza desde el principio y viven aventuras que todos hemos soñado vivir. Tal vez estos sueños no sean exactamente los que transmite 'It', pero no podemos evitar encariñarnos de estos niños. No obstante, la novela de Stephen King incluía una escena que si bien en la literatura ya fue difícil de digerir, en la gran pantalla habría sido un espectáculo más desagradable que cualquiera de los asesinatos anteriores.

ATENCIÓN, SE REVELARÁ CIERTA TRAMA DE LA PELÍCULA, POR LO QUE QUEDÁIS AVISADOS: ¡SPOILER!

La escena en cuestión es en la que el Club de los Perdedores, tras haber derrotado al malvado Pennywise, pasan a protagonizar una orgía. Así es, Beverly mantiene relaciones sexuales con el resto del equipo como solución para volver a ser un grupo unido. El autor argumentó ya en 2013 que "la novela habla sobre la niñez y la edad adulta". Por lo que este sería el paso definitivo entre ambas etapas, ya que tras los hechos vividos habrían perdido dicha infancia. "El sexo conecta la niñez y la edad adulta". Pero la polémica fue tal, que a día de hoy le siguen preguntando los motivos de esa escena, algo que empieza a cansar al escritor: "Encuentro fascinante que se haya hablado tanto de esa escena de sexo y tan poco sobre los múltiples asesinatos de los niños. Eso debe significar algo, pero no estoy seguro de qué".

Como era de esperar, esta polémica secuencia fue descartada para ambas adaptaciones cinematográficas. Los motivos son obvios, pero Gary Dauberman, guionista encargado de llevar el libro al cine, ha hablado sobre este momento en particular. "Además de la escena de Georgie y el barquito de papel, esta es la escena que más se recuerda y es una pena", explicando así que la obra original tiene mucho más que contar que una orgía infantil. "Sabemos cuáles eran las intenciones de esa escena, pero contamos y transmitimos esas misma intenciones de otra manera".

El cine se nutre de la literatura desde sus inicios. Pero son artes diferentes y lo que sirve para uno, no siempre sirve para el otro. 'It' parece ser una de las mejores adaptaciones de Stephen King en años, por lo que podemos agradecer a todo su equipo que no haya sido al pie de la letra. ¿Habéis visto ya el regreso de Pennywise?