La razón personal por la que David Schwimmer dejó pasar el papel de Will Smith en 'Men in Black'

Aunque hoy en día todos conocemos a David Schwimmer por su papel de Ross Geller en 'Friends', en los comienzos de la serie, al paleontólogo ficticio más famoso de la televisión le ofrecieron uno de los papeles más míticos de los 90.

Ese papel no era otro que el del protagonista en la película 'Men in Black', un rol que al final terminó siendo para Will Smith. El actor ha explicado en un podcast del medio estadounidense 'Hollywood Reporter' que cuando le ofrecieron el papel, a la misma vez la productora Miramax le ofreció un trato para grabar tres películas con ellos. Schwimmer tenía muchas ganas de poder dirigir, así que aceptó el trato de Miramax con la condición de poder hacer su debut en la dirección y elegir para el reparto de ésta a los actores de su compañía de teatro.

La oferta le llegó a mitad del rodaje de su debut como director y decidió rechazarla. ¿Os imagináis cómo hubiera sido 'Men in Black' con Schwimmer de protagonista?