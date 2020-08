La razón por la que Christopher Nolan no dio ningún consejo a Robert Pattinson para su papel en 'The Batman' mientras rodaban 'Tenet'

La trilogía de Christopher Nolan sobre el Caballero Oscuro creó un antes y un después en las películas de superhéroes, sobre todo con su segunda entrega. Por ello, cuando se supo que Robert Pattinson había conseguido el papel de Bruce Wayne mientras compartía rodaje con el cineasta, que hizo inevitable pensar que el director de 'Tenet' le habría dado muchos consejos al protagonista de 'The Batman'.

Sin embargo, a pesar de que la noticia de su elección como el antihéroe del Universo DC surgiera durante el propio rodaje de 'Tenet', Pattinson mantuvo siempre su profesionalidad y no se desvió de su labor en el rodaje que le ocupaba en ese momento.

Según declaró Nolan para CNA, Pattinson no le preguntó en ningún momento sobre el papel de Batman: "No me pidió consejo. Mantuvimos un silencio respetuoso hacia el asunto hasta que se acercaba el final del rodaje", explicaba el director.

"Dijimos un par de cosas y bromeamos un poco. Hablamos de lo que iba a hacer. Me emocionó mucho que fuera elegido, y creo que va a hacer un trabajo asombroso. Tengo ganas de ver cómo lleva el personaje", terminaba diciendo.

Por ahora ya se ha podido ver el primer tráiler que avanza algunos aspectos de la historia y de sus personajes, como el de Colin Farrell como el Pingüino, Zoë Kravitz como Catwoman o Jeffrey Wright como el comisario Gordon, aunque aún quedan por ver los de Andy Serkis (Alfred) y Paul Dano (Enigma).

