'Joker' está siendo un fenómeno de masas y la fiebre por el villano de Gotham ha enloquecido a los fans de Batman gracias a la magistral interpretación de Joaquin Phoenix.

Tal está siendo su éxito que la cinta ya ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación. Un triunfo que ni el actor ni su director, Todd Phillips, pensaban que iba a alcanzar: "No esperaba que esta película tuviera éxito", afirma Phoenix a Los Angeles Times.

"No sé si tenía alguna expectativa. Honestamente, Todd y yo solo estábamos tratando de hacer algo que no terminara nuestras carreras", subraya.

Pero además, el intérprete también ha revelado que 'Joker' no es la primera película relacionada con superhéroes que le han ofrecido:"Recuerdo, como hace ocho años, me dijeron, 'Las películas están cambiando. No están haciendo las películas que quieres hacer, así que tienes que hacer una de estas'', explica.

Aunque Joaquin tuvo que rechazar estas ofertas ya que no podía verse involucrado tanto tiempo es proyectos tan exigentes: "Que tiene sentido. Probablemente sea una buena estrategia. Pero para mí, supongo que el temor era que te encerraras en hacer algo repetidamente que realmente no te importa, que no te motiva ni te emociona".

Pero aun así, aunque este cinta haya marcado la carrera de Phoenix el actor tardo cuatro meses en aceptar el papel.

