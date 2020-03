Dwayne Johnson está confinado en casa, como gran parte de la población mundial, ante la propagación del coronavirus.

Pero si echas un vistazo a sus redes sociales, parece que sus rutinas de ejercicio han desaparecido de su vida, ¿por qué?

El actor de 'Fast and Furious' y 'Jumanji' lo ha contado en su propia cuenta de Instagram durante una sesión con sus fans de preguntas y respuesta, demostrando la empatía que siente por aquello que no disponen de un gimnasio en casa.

"Los idiotas que están diciendo 'eh chicos, miradme, mirad qué rutinas de ejercicio tan buenas estoy haciendo. Mirad este sitio, el paraíso del acero, me siento genial. 120 kilos y me siento genial. Y vosotros chicos, sed creativos en vuestras casas' No, definitivamente no quiero hacer eso. Puede que esté pasándome de sensible otra vez, pero no pasa nada. Soy como soy. Soy empático y sé que a millones y millones de personas en todo el mundo les está matando no poder ir al gimnasio. Puedo entender que lo último que queréis es que os enseñe mis rutinas de ejercicio".

