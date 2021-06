Así es Ray Nicholson, el hijo actor de Jack Nicholson que se parece más a Leonardo DiCaprio

Ray Nicholson es el actor de la nueva serie 'Panic', que acaba de estrenarse en Prime Video. 'Panic' cuenta la apasionante historia de adolescentes que participan en un juego peligroso después de la graduación, obligados a luchar por sobrevivir para tener una oportunidad de libertad.

La serie está basada en la novela de Lauren Oliver, la misma que ha creado la serie. Y si el nombre de la estrella principal, Ray Nicholson, te resulta familiar, es porque existe una buena razón.

Ray es el hijo de la actriz Rebecca Broussard y del legendario actor de Hollywood Jack Nicholson, protagonista de muchos clásicos de la industria cinematográfica como 'El resplandor' y 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Puedes ver más fotos suyas y con su padre en el vídeo de arriba.

Jack Nicholson en 'Panic' | Amazon Prime Video

Ray Nicholson ya había hecho trabajos como actor

El actor, que actualmente tiene 29 años y parece ser más bien pariente de Leonardo DiCaprio con ese curioso parecido, apareció por primera vez en la gran pantalla en la película 'The Benchwarmers', en 2006.

Desde entonces, ha estado en series de televisión como 'Mayans MC', el spin-off de 'Sons of Anarchy'. También tuvo un papel en la oscarizada 'Una joven prometedora'.

Otros de los proyectos cinematográficos en los que Ray ha trabajado son 'Now is everything', en 2019 y 'El visitante', en 2018.

El momento de pánico de Ray Nicholson en 'Panic'

Recientemente, Ray le contó a 'JoBlo' en una entrevista el momento de angustia que sufrió durante el casting de 'Panic':

"Cuando estaba de camino al casting de 'Panic', tenía en mi teléfono el navegador puesto para llegar a la audición y mi teléfono murió. No sabía a dónde ir, así que me volví loco, tratando de cargar mi teléfono. Terminé llegando como 15 minutos tarde a la mayor audición de mi vida".

Sus proyectos de futuro con Anthony Hopkins

Ray ha terminado de rodar la película 'Where Are You', protagonizada por Anthony Hopkins y donde también estarán Madeline Brewer y Angela Sarafyan, entre otros. El thriller se encuentra actualmente en etapa de postproducción.

La película se centra en un fotógrafo que experimenta un declive artístico y que comienza a descargar su rabia contra su novia. Cuando ella desaparece, él entra en su subconsciente, descendiendo por una espiral de misterio y locura en la búsqueda de su novia, así como de sí mismo.

Seguro que te interesa:

El día que Jack Nicholson descubrió que su hermana era en realidad su madre