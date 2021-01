Ray Fisher confirma que le han eliminado de 'The Flash' y asegura que era "mucho más que un cameo"

DC está preparando la película en solitario de 'The Flash', protagonizada por Ezra Miller, Michael Keaton o Ben Affleck, entre otros. Sin embargo, parece que el proyecto ya ha contado con un conflicto que ha tenido como protagonista a Ray Fisher, quien interpretó al personaje de Cyborg en 'Liga de la Justicia'. Al parecer, el actor ha sido eliminado del proyecto como así lo ha confirmado él mismo.

Desde hace un tiempo Fisher arrastra ciertos problemas con uno de los miembros más importantes de la compañía, el presidente de DC Films, Walter Hamada. El intérprete ha asegurado que Hamada ha llevado a cabo actos de manipulación contra su imagen después de que se pronunciara abiertamente sobre las presuntas vejaciones que sufrieron a mano de Joss Whedon en el rodaje de 'Liga de la Justicia'. Fisher ha querido abordar este asunto a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram.

"He recibido la confirmación oficial de que Warner Bros Pictures ha decidido eliminarme del reparto de The Flash. No estoy en absoluto de acuerdo con su decisión, pero no me sorprende", comenzaba.

Una de las causas que Hamada había ofrecido para justificar la eliminación, era que el papel de Cyborg en la película era un simple cameo, algo que el actor ha negado. "A pesar de esa idea equivocada, la participación de Cyborg en Flash era mucho más grande que un cameo, y mientras lamento la oportunidad perdida de traer a Victor Stone de vuelta a la pantalla, advertir sobre las acciones de Walter Hamada será una contribución mucho más importante para nuestro mundo".

Fisher aseguraba a finales de año que "la conciencia no le permitía participar en ninguna producción asociada con el actual presidente de DC Films, Walter Hamada". Justificaba este hecho aportando dos causas principales en el comunicado.

"1) El intencionado propósito de Walter de socavar la investigación de 'Liga de la Justicia' para proteger a su amigo, y antiguo co-presidente, Geoff Johns.

2) El intento de Walter de protegerse a sí mismo contribuyendo a la difusión pública de mentiras y desinformación sobre mí y la investigación de la Liga de la Justicia en la declaración de Warner Bros. Pictures del 4 de septiembre a The Wrap".

A Fisher parece no haberle temblado el pulso a la hora de enfrentarse a uno de los grandes nombres de la productora, a juzgar por la dureza de sus argumentos. A pesar de este conflicto, la producción de 'The Flash' continúa y se espera que su estreno llegue para el 4 de noviembre de 2022.

