Rami Malek rompe su silencio sobre las acusaciones contra Bryan Singer y cómo ha afectado a 'Bohemian Rhapsody'

El trabajo de Rami Malek encarnando a Freddie Mercury le ha valido un reconocimiento mundial que ha culminado con su primera nominación a los Premios Oscar.

El actor, que ya ganó un Globo de Oro hace unas semanas por su papel en 'Bohemian Rhapsody', ha recibido la nominación con mucha emoción, y asegura que se siente "ridículamente mimado y eternamente agradecido", ha recogido Los Angeles Times.

En cuanto a la resiliencia que ha tenido la película pese a los problemas con su primer director, Bryan Singer, y sus acusaciones de abuso sexual, Malek ha respondido con sencillez.

"Por lo que yo sé, se me consideró para el papel antes de que Bryan estuviese siquiera en el proyecto. Así que yo mantuve mi cabeza gacha preparándome como un año antes de todo, y realmente nunca la levanté.

No sabía mucho sobre Bryan. Creo que las alegaciones y las cosas fueron algo de lo que, lo creas o no, yo no era para nada consciente, y es lo que hay. Quién sabe lo que pasa con eso... Pero creo que de alguna forma encontramos la manera de salir adelante pese a todos los obstáculos que nos lanzaron.

Tal vez fue el propio Freddie que estuvo ayudando porque queríamos hacer un producto que fuese digno de él. ¿Quién sabe? Yo simplemente estoy orgulloso de que este equipo y este reparto diera lo mejor de sí mismo y que dependiésemos los unos de los otros. (...) Nunca nos rendimos".