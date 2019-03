'Ralph Rompe Internet': Buzz Lightyear, gatitos cabreados y Soldados Imperiales en el tráiler más loco

La segunda parte de 'Rompe Ralph' promete no defraudar a nadie y es que dentro de la cinta están todos los personajes animados que siempre quisiste ver en una misma película. Y cuando decimos todos son TODOS. 'Star Wars', 'Toy Story', 'Mickey Mouse' y cómo no, las princesas Disney.

En esta nueva entrega, 'Ralph Rompe Internet', Ralph (John C. Reilly) y su mejor amiga Vanellope (Sarah Silverman) tendrán que encontrar la manera de conseguir un nuevo volante para el juego Sugar Rush y para ello viajarán al increíble mundo de Internet.

No te pierdas este nuevo tráiler en el que además Gal Gadot ('Wonder Woman') luce igual que su personaje de 'Fast and Furious'.