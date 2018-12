El radical cambio de look de Anne Hathaway para 'The Last Thing He Wanted', su próxima película

Anne Hathaway ha sorprendido a sus fans y a los viandantes de Nueva York, con el cambio de look más colorido con el que la habíamos visto nunca. Vistiendo un top de lentejuelas, un abrigo de pelo rosa y una falda amarilla plisada, puede resultar difícil pasar desapercibida en plena Gran Manzana. No obstante, lo que hizo que la actriz acaparase todas las miradas, fue su melena, que en lugar de castaña oscura, ahora es roja.

Solo la famosa plataforma online Netflix sería capaz de hacer abandonar a la intérprete su característico color de pelo. Y es que el nuevo look de la actriz de 'Los Miserables' no solo no lo ha elegido ella, sino que además es temporal.

Anne Hathaway en el rodaje | Gtres

Esta divertida apariencia caracteriza a Elena McMahon, su personaje en 'The Last Thing He Wanted' , la nueva cinta de Netflix dirigida por Dee Rees (responsable de 'Mudbound'), en la que también participan Ben Affleck y Willen Dafoe.

Basada en la novela de Joan Didion, en 'The Last Thing He Wanted', Anne Hathaway interpreta a una periodista de éxito que se ve obligada a ocuparse del negocio de su padre y convertirse en traficante de armas, perdiendo su puesto de redactora en un prestigioso periódico.

Después de 'Ocean's 8', donde ya vimos la cara criminal de Hathaway, ahora vuelve a la acción con este nuevo look, que podremos juzgar mejor cómo le queda cuando se estrene la película en 2019.