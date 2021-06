Rachel Zegler será Blancanieves en el remake en acción real de Disney

Disney sigue con su plan de recrear sus mayores clásicos infantiles en acción real y 'Blancanieves' no iba a se menos. La que fuese la primera película de animación del estudio que se estrenó en 1938 y fue un tremendo éxito en su época ya tiene a la actriz que encarnará a la chicas más bella del reino.

La elegida es Rachel Zegler, según informa 'Deadline', quien de un tiempo a esta parte se está haciendo un nombre propio dentro de Hollywood. El próximo mes de diciembre la veremos protagonizar la versión de 'West side story' de Steven Spielberg encarnando a Maria y también estará en la secuela de superhéroes de 'Shazam'.

Steven Spielberg estrena en los Oscar del primer teaser de 'West Side Story' | 20th Century Fox.

Tras dar la noticia la actriz no ha podido evitar mostrar su entusiasmo en Twitter y ha publicado un mensaje en mayúsculas donde dice: "HE MANIFESTADO TODA MI VIDA, CREO QUE CREO", dice sobre el motivo por el que no hay que perder la esperanza.

Además, si echamos un ojo a su cuenta de Twitter vemos como Rachel es una auténtica fan Disney ya que puedes verla vestida como 'La Sirenita' actuando como Ariel. O junto a una actriz caracterizada de 'Blancanieves' llena de ilusión de estar a su lado.

El director de la cinta será Marc Webb quien ha estado al frente de proyectos como '500 Days of Summer' y 'The Amazing Spider-Man' con Andrew Garfield. Marc Platt será el productor de la cinta y los compositores Benj Pasek y Justin Paul ('La la land') serán los encargados de crear nuevas canciones. Aunque escucharemos algunos de sus temas míticos como "Heigh-Ho", "Algún día, mi príncipe vendrá" y "Silbando al trabajar".

Uno de los motivos por los que Rachel Zegler ha sido la elegida se debe a sus dotes vocales, aunque no ha sido la única: "Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney", dice Webb en un comunicado.

