Rachel Zegler se defiende de las duras críticas por su elección como Blancanieves siendo latina

Hacia mediados de 2021, Disney anunció que Rachel Zegler sería su próxima Blancanieves en la adaptación de acción real que están preparando. Prácticamente al mismo tiempo, los haters la convirtieron en tendencia tras de conocerse la noticia. Los comentarios en su contra estuvieron motivados por la ascendencia latina de la joven.

La propia actriz respondió en su momento a las críticas con el siguiente tweet que más tarde eliminó: "Sí, soy Blancanieves. No, no me estoy blanqueando la piel para el papel".

Ahora, la intérprete nacida en Nueva Jersey ha triunfado con su papel en el remake de 'West Side Story', junto a Ansel Elgort y dirigida por Steven Spielberg.

Así, se ha juntado vía telemática con Andrew Garfield, otro de los actores del momento, para repasar la actualidad de sus carreras. Cabe recordar que Marc Webb, director de 'The Amazing Spider-Man', está a los mandos de la adaptación de 'Blancanieves'. Por este motivo, el protagonista de 'Tick, Tick... Boom!' le ha preguntado a la actriz sobre este proceso.

"Nunca en un millón de años imaginé que esto sería una posibilidad para mí. Normalmente no ves Blancanieves que son de ascendencia latina. Aunque Blancanieves es realmente un gran problema en los países de habla hispana", ha recordado Zegler sobre una historia de los hermanos Grimm que es de calado universal. Incluso en España triunfó el film de cine mudo y en blanco y negro 'Blancanieves', con Maribel Verdú.

"Blancanieves es un gran ícono. […] Pero no ves particularmente a las personas que se parecen a mí interpretando papeles como este. Cuando se anunció, fue un gran asunto que fue tendencia en Twitter durante días, porque todas las personas estaban enfadadas", ha apuntado la actriz. "Ah, esas personas. Las personas que necesitamos educar", ha dicho Andrew Garfield concluyendo el encuentro de ambos con Variety.

Más críticas hacia la película

Al proyecto de Disney le han salido otros detractores, aunque por otros motivos. Y es que a Peter Dinklage le indignó la decisión de la compañía de mantener el estereotipo de los enanos 85 años después de su film de animación: "Eres progresista en un sentido, pero aún estás contando esta p*ta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva, ¿qué coñ* estás haciendo, hombre? ¿No he hecho nada para avanzar en la causa desde mi tribuna? Supongo que no hago el ruido suficiente".

Días después, Disney rectificó y, al parecer, no mostrará a las personas con acondroplasia: "Para evitar repetir los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo".