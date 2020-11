Rachel True confiesa el racismo que sufrió durante el rodaje de 'Jóvenes y brujas'

En 1996 se estrenaba una de las películas de culto de la década de los 90 dentro de la temática adolescente, 'Jóvenes y brujas'. Una película protagonizada por Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell y Rachel True quienes interpretan a un grupo de 4 chicas que se conocen en el instituto y empiezan a hacer brujería con sus incipientes poderes, pero pronto se encuentran con las consecuencias negativas de utilizar la magia en su propio beneficio.

Ahora, la cinta está de rabiosa actualidad tras estrenarse un reboot del filme donde se revisa este clásico adaptado a la actualidad. Por este motivo una de sus protagonistas, Rachel True, quien interpretó a Rochelle Zimmerman, ha concedido una entrevista a Yahoo! donde ha hablado del racismo que sufrió durante el rodaje de la película.

"Es una de las grandes películas de mi carrera, pero también es una gran película para la gente negra", dice. "Es una de las primeras películas para adolescentes que no era para adolescentes negros o para adolescentes blancos", explica sobre el logro de la cinta.

Pero durante la grabación algunos miembros del equipo le aconsejaron que no se acercara a una de las protagonistas, Fairuza Balk: "Cuando estábamos filmando la película, mi equipo me dijo literalmente que me mantuviera alejada de Fairuza", explica. "[Dijeron] que ella podía salirse con la suya, y te despedirán por ello. Literalmente me dijeron: 'Eres negra, así que no digas' Que te jodan, mami 'como las chicas blancas'".

Para después relatar uno de los episodios donde sufrió en primera persona esta marginación: "Pusieron un póster de nosotras cuatro, mencionaron a las tres chicas y luego me saltaron a mí, pensé, 'Así es como los actores negros reciben un pago insuficiente, así es como nos olvidan". Y matiza después: "No creo que mis compañeras de reparto lo entendieran; decían, 'No eres tan famosa como nosotras'. Lo que no entendieron es que a principios y mediados de la década de 1990, [los estudios] excluyeron a la persona negra, lo que significaba que nunca serían tan famosos como tú porque no consiguieron la prensa".

Además, Rachel explica que en principio su personaje iba a ser interpretado por una chica blanca y que iba a sufrir bulimia. Finalmente lo cambiaron a una adolescente negra que sufriría racismo: "Recuerdo pensar: '¿Ven ser negro como un problema?' Todos los personajes tienen problemas, y para mí ser negro no fue un problema; la forma en que otras personas me tratan por ser negro es el problema. Pero una vez que crecí me di cuenta de lo bueno fue que hicieran eso".

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas a Fairuza Balk de 'Jóvenes y brujas'? La razón por la que no has sabido nada de ella en años