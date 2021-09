"Te quiero papi": El mensaje de Meadow Walker a Paul Walker en el día en que el actor habría cumplido 48 años

Han pasado casi diez años desde que Paul Walker sufriera aquel trágico accidente de coche en el que perdió la vida. Desde entonces, la familia de 'Fast and Furious' se quedó sin uno de los grandes integrantes de la saga, a quien consideraban más que un hermano, en especial Vin Diesel.

Gracias a la fantástica relación que mantenían tanto Vin como Paul, una de las primeras cosas que hizo el actor que interpreta a Toretto fue hacerse cargo de la pequeña Meadow Walker, que por entonces tan solo tenía 15 años. Evidentemente la relación que mantienen tanto Meadow como Vin es inmejorable y en muchas ocasiones lo han demostrado a través de redes sociales.

Pero hoy es un día algo agridulce para Meadow puesto que, de no haber sido por aquella tragedia, su padre hoy habría celebrado su 48 cumpleaños. Evidentemente su hija no se olvida y desde su cuenta de Instagram ha publicado una foto en la que salen tanto ella como su padre en un momento de lo más entrañable: "Feliz cumpleaños papi, te quiero".

¿Estará Meadow Walker en el futuro de 'Fast and Furious'?

'Fast and Furious' es una de las grandes franquicias en el panorama actual del cine hollywoodiense y más todavía con el reciente estreno de 'F9'. Pero detrás de esta fantástica saga hay una gran incógnita que muchos fans se preguntan y es la posibilidad de que Meadow Walker, la hija de Paul Walker, aparezca en alguna entrega.

El propio Vin Diesel dejó una respuesta algo misteriosa, aunque muchos de los fanáticos de las películas de Toretto tenían muy claro que esa mirada a cámara sonriendo significaba un sí más que rotundo. Pero ahora los rumores comienzan a ser cada vez mayores después de que Jordana Brewster volviera a hablar al respecto.

En una entrevista con ET la actriz comenta: "Oh, si seguro, absolutamente. Creo que sí, me encantaría verlo. Ya veremos", dejando claro que es una de las grandes posibilidades de cara al futuro de la franquicia.

