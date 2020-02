Creedlo, fans de los musicales que no pueden dejar de cantar 'Let it go', 'Frozen' será un musical de Broadway.

La historia de la reina Elsa y la princesa Anna será adaptada por los ganadores del Tony Michael Grandage y Christopher Oram.

La producción verá la luz en la primavera de 2018, y será en el St. James Theatre de Nueva York, mientras que su pase previo será en agosto de 2017 en Denver.

Está confirmado que la música y letra de las canciones del musical provendrán de los creadores de su banda sonora original en el cine, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez.

Por si fuera poco, el libreto corre a cargo de Jennifer Lee, la guionista y directora de la película.

Está claro que más no podemos pedir. ¿Preparados para cantar 'Hazme un muñeco de nieve' como si no hubiera un mañana?