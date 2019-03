¿Quieres ser director de cine?

Guillem tiene veinte años. Y una cosa clara: ser director de cine. Por ello se está peleando en Nueva York, donde estudia y donde ha tenido oportunidad de dar vida a sus primeros trabajos detrás de la cámara. Hemos pedido a Guillem que nos cuente su experiencia. Y que nos dé también algunos consejos para los que, como él, quieren dedicar su vida al séptimo arte.

"Mi historia es simple. Me gusta el cine desde que tengo uso de razón y mi objetivo final es poder ser director. Gracias al apoyo de mi familia pude estudiar en Madrid y ahora en Nueva York.





Mi experiencia aquí está siendo muy intensa:

malos momentos en los que solo piensas que estás maldito porque todo te sale mal, y momentos en los que te sientes satisfecho y parece que nada puede pararte, aunque soy consciente de mi posición de estudiante y por eso nunca olvido que estoy aquí para aprender a hacer cine.

Desde mi experiencia aquí y mi perspectiva como estudiante podría decir, a los que intentan hacerse paso en este difícil mundo como yo, unos cuantos (no mágicos, ya quisiera yo) consejos:

-Escribe, escribe y escribe

Cuando empiezas a ver esa idea a la que das vueltas por la noche y no te deja dormir no la dejes pasar, escribe hasta que tu mente diga 'ya'. Tampoco te fuerces si estás al límite porque no te saldrá bien. Y desde mi experiencia: puede que estés ilusionado con tu guión terminado, pero siempre pide opinión y no te asustes por revisarlo y reescribirlo cuantas veces haga falta.

-Relaciónate

Yo soy muy tímido, pero no te voy a engañar, en esta profesión si eres tímido no llegas a nada. Necesitas relacionarte para encontrar a esa gente que va a formar parte de tu equipo en un futuro. Yo, por ejemplo, encontré al que actualmente es el director de fotografía de mis proyectos, Nicholas Young, en una proyección en Nueva York y no puedo estar más agradecido, tiene un gran talento. Recuerda: habla con gente, haz contactos y a trabajar juntos.

- Internet es la herramienta que necesitas

Tienes un medio para darte a conocer y tienes gente dispuesta a trabajar. Gracias a twitter encontré al compositor de 'Birth', Christopher Ryan, un auténtico maestro de la música.

-Sé tú mismo

Sé que esto suena a consejo de abuela, pero no pierdas tu esencia, la tienes desde que has empezado a descubrir el mundo del cine, solo tienes que encontrarla y desarrollarla siempre, y esto me lleva a otro punto…

- Nunca dejes de aprender

Te digo ya que si te crees que lo sabes todo vas a darte el golpe de tu vida en este mundo. Y va a haber gente que te encuentres que cree saberlo todo: esquívalos. Siempre vas a tener una experiencia nueva (mala o buena) de la que llevarte una lección.

- Confía en ti mismo

Estás aprendiendo, no vas a hacerlo todo bien, pero vas a tener ese cosquilleo en el estómago que te guiará por un camino u otro, confía en esa sensación.

- Por cierto, una obligación inexcusable: ver la máxima cantidad de películas que puedas ver.

No son los mejores, ni tampoco los peores consejos, pero esto es lo que puede decir un fanático del cine que quiere dedicarse a contar historias.

Yo sigo aprendiendo y trabajando sin parar, con mi primer corto, 'Birth', moviéndose por festivales y la próxima parada 'The Dry Rain', un drama con elementos de suspense y tres distintas realidades, un proyecto donde sigo trabajando con el mismo equipo técnico con el que espero y presiento que os traeremos muchas historias en un futuro".