¿Quieres un Oscar? Puedes comprar el que ganó Orson Welles

La casa de subastas Nate D. Sanders con sede en Los Ángeles ha puesto a la venta la estatuilla que Welles recibió el 26 de febrero de 1942 en el hotel Biltmore en la categoría de mejor guión.

'Ciudadano Kane' cuenta la vida del magnate de la prensa Charles Foster Kane, basada en la de la figura real de William Randolph Hearst, encarnado por el propio Welles en la cinta. La cinta estuvo nominada a nueve estatuillas en la que fue la 14 edición de los premios Oscar, aunque el de mejor guión fue el único que consiguió.

La casa de subastas señala en su página web, donde ya se pueden hacer ofertas, que la historia del propio Oscar es digna de una película de Hollywood.

El Oscar ya ha sido vendido varias veces

Durante años estuvo perdido y la Academia concedió uno de reemplazo a su hija, Beatrice Welles. El original había estado en manos del cineasta Gary Graver, director de fotografía de Welles, que trató de venderlo en 1994.

Al enterarse Beatrice presentó una demanda en California, para detener la venta y que el Oscar volviera al patrimonio de la familia, aunque posteriormente lo vendió en 2003 a la Fundación Dax, una organización sin ánimo de lucro.

En 2007, la Fundación Dax, una entidad caritativa de Los Ángeles, lo puso a la venta en Nueva York en la casa de subastas Sotherby para fines benéficos.

No obstante, no se pudo adjudicar ya que la firma británica contaba con que alcanzaría entre 800.000 y 1,2 millones de dólares, cantidad que se iba a destinar a fines benéficos y humanitarios, pero la puja más alta no llegó al mínimo secretamente pactado con sus dueños para acceder a su venta.

Según el Daily News se espera que la estatuilla dorada se venda en esta ocasión por una cantidad de 600.000 a un millón de dólares. La puja "on line" ya ha alcanzado los 80.180 dólares.