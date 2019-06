Quiere salvar el mundo: Robert Downey Jr. se convierte en Iron Man en la vida real

'Iron Man' llegó a las pantallas de cine en el año 2008 interpretado por Robert Downey Jr. Es uno de los superhéroes más queridos por los fans del Universo Marvel, no solo porque fue la primera película de toda la saga sino además por la personalidad carismática de Tony Stark que el actor ha sabido plasmar a la perfección. Ahora ha anunciado sus planes de futuro y los seguidores han enloquecido: Robert Downey Jr quiere salvar el mundo con robótica y nanotecnología.

En unas declaraciones realizadas en un evento sobre tecnología y robótica en 'Amazon re:MARS 2019', el actor ha anunciado la creación de una organización llamada 'The Footprint Coalition' que pretende usar robótica y nanotecnología para salvar el medio ambiente: "Entre la robótica y la nanotecnología, podríamos limpiar el planeta en su mayor parte, si no totalmente, en 10 años". Robert Downey Jr. confesó que una charla en una mesa redonda con expertos le había dado estas ideas hace algunas semanas: "Dios, amo a los expertos. Son como Wikipedia pero con defectos de carácter", bromeó durante su charla. El actor no ha dado más detalles sobre la organización salvo que se lanzará, previsiblemente, en abril del 2020.

El apoyo del actor a la Inteligencia Artifical es muy significativo, como demuestra la serie documental que ha realizado sobre esta tecnología. Alguno de sus compañeros de reparto en 'Vengadores: Endgame' ha publicado la noticia en redes sociales alabando el trabajo del actor, como es el caso de Chris Evans, Capitán América, y que ha publicado un tuit llamando a Robert Downey Jr "Leyenda":

Seguro que te interesa:

¿Te convencen? Se filtran todas las supuestas películas de la Fase 4 del Universo Marvel