¿Quién sería el candidato perfecto para sustituir a Daniel Radcliffe en 'Harry Potter y el legado maldito'?

En una entrevista con THR, Daniel Radcliffe ha confesado que no le molestaría ser sustituido por otro actor para hacer la rumoreada película de Warner Bros. 'Harry Potter y el niño maldito'. Todavía no hay una confirmación oficial de que vaya a haber una adaptación cinematográfica de la obra de teatro, ni tampoco nos gustaría que fuese otro actor quien se metiese en la piel del ya no tan joven mago.

Pero, tras las declaraciones del actor, hemos hecho una lista de los posibles candidatos que podrían ponerse en la piel de Harry Potter, 19 años después de 'Las reliquias de la muerte'. Sabemos que nadie será capaz de superar a Radcliffe, a quien hemos visto crecer desde pequeño en la saga. Pero, al menos, empezamos la búsqueda del que más podría dar más el pelo para protagonizar la nueva historia de J.K. Rowling.

¿A quién votarías tú para que fuera el nuevo Harry Potter?