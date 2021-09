¿Quién puede más? El hilarante dueto musical entre Ryan Reynolds y Will Ferrell en el rodaje de su nueva película

Ryan Reynolds vuelve a la actividad en sus redes sociales, pero no, esta vez no se trata de otra de sus bromas a Hugh Jackman. Ryan ha vuelto a demostrar que tiene más de un don y, de nuevo, ha hecho una exhibición ante sus seguidores de la gran voz que tiene y lo bien que canta.

Eso sí, esta vez no lo ha hecho solo y de pronto en el vídeo se ha unido a él Will Ferrell. Y es que, a pesar de parecer un crossover de lo más extraño, resulta que tanto Ryan como Will se encuentran trabajando ahora mismo en la misma película, 'Spirited', un musical de navidad.

En este vídeo los dos han cantado la canción Mika y, de la nada, aparece Will para continuar con la canción y formar un dueto mágico. En la publicación que ha compartido en sus redes sociales, Ryan escribe: "Voy tarde con la moda de Grace Kelly en TikTok, pero muy pronto para nuestro musical navideño".

'Spirited' la próxima película de Ryan Reynolds es un musical navideño

Ryan Reynolds es, sin lugar a dudas, uno de los actores del momento y evidentemente el reciente éxito de 'Free Guy' le abala. Pero esto no es lo único que sostiene al actor como uno de los intérpretes más reclamados en el cine, ya que 'Alerta Roja', la producción de mayor presupuesto de la historia de Netflix, también contará con él.

Y, como no podía ser de otra forma, Ryan ya está manos a la obra con su siguiente película, la cual resulta ser totalmente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Esta vez 'Spirited' será el próximo proyecto en el que le veremos y se trata de una película navideña que, como novedad, es un musical.

La película se trata, una vez más, de una adaptación del clásico de Charles Dickens, 'A Christmas Carol', es decir la historia del señor Scrooge, que en esta nueva versión será Ryan Reynolds, y la visita de los fantasmas del pasado, presente y futuro que le enseñan una valiosa lección.

