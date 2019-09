Tras 'Vengadores: Endgame', la Fase 4 cada vez está más cerca. Las aventuras de los Vengadores han llegado a su fin y dejan paso a nuevos superhéroes menos conocidos pero con un futuro muy esperanzador. Ya sabemos gracias a la Comic-Con de San Diego los primeros personajes que podremos ver, como Los Eternos o Shang-Chi.

Pero conociendo a Marvel, muchos ya se imaginaran que la Casa de las Ideas seguro que tiene algún secreto muy bien escondido que podríamos ver en las famosas escenas postcréditos de las primeras películas. Gracias a We Got This Covered, hemos descubierto que posiblemente los X-Men podrían salir en la Fase 4.

Sus fuentes son muy fiables, ya que fueron las mismas que acertaron con la llegada de 'Young Avengers' a Disney +. Eso no asegura que salgan los mutantes más conocidos como Cíclope, Magneto o incluso el mismísimo Lobezno, pero con los rumores cada vez más extendidos sobre Taron Egerton como el candidato favorito para heredar las garras, la esperanza de los fans no hace más que crecer.

Además de que esta información no es nada descabellada ya que en los comics, son los Celestiales, creadores de los Eternos, los que crean el gen-X que da lugar a los mutantes. Es probable que esto cambie en la gran pantalla y sean los propios Eternos los que generen esta nueva clase de ser humano para dar más importancia a estos nuevos superhéroes.

Todo quedaría muy bien desarrollado así que quién sabe, es posible que algún día veamos de Thor junto a Lobezno en la misma película.

····

Seguro que te interesa

Tras 'Juego de Tronos': Richard Madden rompe su silencio sobre volver a trabajar con Kit Harington (Jon Snow) en 'Los Eternos'