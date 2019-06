¿Quién es este famoso actor que está absolutamente irreconocible para su nueva película?

¿Todavía no has adivinado al famoso intérprete de Hollywood de la fotografía? Te damos una pista, es uno de los actores de comedia más reconocidos de los últimos años. Seguro que te has reído con él muchas veces, y con su nuevo proyecto seguro que también te saca alguna carcajada.

¿Nada aún? Está bien, te vamos a revelar de quien se trata. Agárrate a lo que puedas.

El actor y director James Franco | Gtres

¿Sorprendido? La verdad es que James Franco no nos tiene acostumbrado a verle con esas greñas, por lo que se puede decir que el maquillaje funciona. Pero, ¿de quién está caracterizado? Para su nueva película, titulada 'The Disaster Artist', Franco interpretará a Tommy Wiseau. Un papel que promete, pues Wiseau es un director reconocido por rodar 'The Room', considerada por muchos como la peor película de la historia.

Tommy Wiseau en 'The Room' | Wiseau-Films

El mismo James ha sido el encargado de difundir el primer vistazo de 'The Disaster Artist', la cinta que explicará los orígenes de la película con este dudoso honor. Desde luego, se puede decir que el equipo de maquillaje ha hecho un gran trabajo convirtiendo a James Franco en Tommy Wiseau.