El misterioso niño del final de 'Vengadores: Endgame' ya lo habías visto antes, pero no te acuerdas

"Parte del viaje es el final", dice Tony Stark en 'Endgame' antes de convertirse en uno de los mayores héroes (si no lo era ya) del Universo Marvel en el tercer acto de la esperada película.

Los últimos minutos de la emotiva cinta son un colofón de emociones cuando todos los personajes que hemos conocido a lo largo de estas 22 películas se reúnen para rendir homenaje al legendario Iron Man.

Mientras la cámara se acerca a todos estos grupos de personas y los fans se emocionaban, ha habido una aparición que ha descolocado por completo a los fans. ¿Quién es ese desgarbado adolescente que aparece solo junto al lago? La respuesta es, básicamente, otro bonito homenaje cortesía de los hermanos Russo.

Harley Keener y Tony Stark en 'Iron Man 3' | Marvel

Se trata de Harley Keener, el pequeño de 10 años que Tony Stark conoce en 'Iron Man 3' y le ayuda a reparar su traje con gran habilidad para la ingeniería. 'Endgame' ha tenido el emotivo detalle de rescatar a este personaje, así como al actor que le interpretó, Ty Simpkins, que ha crecido tanto que es normal que apenas nadie le haya reconocido.

¿Qué te parece este bonito gesto? ¿Te queda aún alguna lágrima dentro que haya aparecido ahora?

