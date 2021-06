Quentin Tarantino confirma que su próxima película será la última que haga

Quentin Tarantino es uno de los directores más populares de los últimos años por regalarnos películas como 'Django', 'Malditos Bastardos' o 'Los Odiosos Ocho'. Con su último filme, 'Érase una vez... en Hollywood', estrenada el verano de 2019, Quentin se alejaba de la temática de venganza o mafiosos y nos situaba en la Hollywood de final de los 60', en una carta de amor a esa etapa de Hollywood en la que el director se crió.

Tras realizar 'Érase una vez... en Hollywood', saltaron todas las alarmas entre los fans del director, ya que, según el mismo ha dicho en más de una ocasión, su idea es la de retirarse una vez haya hecho diez películas. Y es que esta última película supone la novena en el historial de Quentin Tarantino, sin contar otros de sus trabajos, como en 'Abierto Hasta el Amanecer' o 'True Romance', en los que escribió el guion, pero no dirigió las películas.

De nuevo, el propio Tarantino ha vuelto a confirmar que su décima película será su último trabajo, dando carpetazo a los rumores de su continuidad en el mundo del cine. Pero, como siempre, las declaraciones de Quentin no dejan a nadie indiferente, y así ha querido justificar una retirada tan temprana del cine: "¡Por eso me quiero retirar! Porque conozco la historia del cine y de aquí en adelante, los directores no hacen nada bueno", cuenta el director en una entrevista en Real Time with Bill Maher.

A esto añade: "No tengo ninguna razón por la que quisiera gritar que va a ganar cualquier argumento en la corte de la opinión pública o la Corte Suprema o algo por el estilo. Al mismo tiempo, trabajar durante 30 años haciendo todas las películas que he hecho, no son tantas como han hecho otras personas, pero es una carrera larga. Realmente es una carrera larga. Y he dado todo lo que tengo".

Así ha querido dejar claro Tarantino que terminará su carrera con la siguiente película que haga, la pregunta es, ¿Cuál será esa última historia que nos regalará Quentin?

