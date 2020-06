Kevin Bacon ha concedido una entrevista a 'EW' para promocionar 'You Should Have Left', una película de David Koepp con la que vuelve al terror. El actor tiene una larga trayectoria a sus espaldas donde ha trabajado en todo tipo de películas pero... ¿sabías que protagonizó una de las cintas de miedo más importantes dentro del género?

Probablemente fue 'Footloose' en 1984 la primera película que muchos recuerdan de Kevin Bacon y con la que su fama empezó a despegar. Pero unos años antes, en 1980, el actor apareció en la icónica 'Viernes 13'.

Este film de terror narra la historia de un grupo de adolescentes que son asesinados uno por uno al intentar reabrir un campamento abandonado por un asesino desconocido. Y, concretamente, Bacon protagonizó una de las muertes de la película más recordadas.

El personaje de Kevin moría en manos de este asesino mientras le atravesaba una flecha por la garganta debajo de la cama. Una escena escalofriante que parece ser sigue persiguiéndole hoy en día.

De esta forma, Kevin Bacon ha reconocido a 'EW' que la imagen de su muerte es la que más ha firmado en toda su carrera: "Siempre me horroriza el hecho de que cuando se trata de coleccionistas de autógrafos, esa es probablemente la imagen número uno que me piden que firme. Yo con sangre saliendo de mi boca y una flecha atravesando mi cuello. Sabes, soy un tipo bastante tranquilo. Después de un tiempo, te afecta. De verdad, ¿tengo que firmar otra foto mía muerto?".

El actor reconoce que le gusta este tipo de cine aunque puntualiza que no exactamente el subgénero Slasher sea su favorito: "Me gustan las películas en las que hay riesgo de vida o muerte. Diría que, cuando se trata del género, no estoy tan interesado en el terror slasher donde los adolescentes en pantalones de chándal se cortan la garganta. Realmente siempre me han gustado cosas como 'Amenaza en la sombra', 'La semilla del diablo', 'El resplandor', 'El exorcista' y muchas otras".

Seguro que te interesa:

Las 7 películas de miedo que provocan más pesadillas