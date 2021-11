Por qué todo el mundo está hablando (mal) de Jake Gyllenhaal al reavivarse su historia con Taylor Swift

Ser Jake Gyllenhaal no debe de ser nada fácil estos días desde que se estrenó el "nuevo" álbum de Taylor Swift, su versión regrabada de su éxito de hace 10 años, 'Red' (Taylor's Version), y es que el actor está en el ojo del huracán mediático por los nuevos detalles revelados en 'All Too Well'.

La canción, todo un himno de ruptura para los fans de Taylor Swift, siempre se ha relacionado con su romance con Gyllenhaal aunque la artista nunca lo ha confirmado abiertamente.

No obstante, los tiempos en los que ocurrieron los hechos, la bufanda que se menciona en la letra y otros detalles han hecho que Internet en general dé por hecho que el actor es el protagonista de la canción, y ahora también de un corto.

Y es que Swift ha realizado un corto para acompañar la nueva versión de 10 minutos de 'All Too Well' que los fans le han pedido que salga a la luz durante años, una historia que acompaña la letra y está protagonizada por Sadie Sink y Dylan O'Brien, que tienen una diferencia de edad muy similar a la de Taylor y Jake cuando tuvieron una relación, teniendo ella 20 y él 29.

Así, los nuevos detalles de los versos que se descartaron en el álbum original hace 10 años y el desgarrador corto han avivado la furia de los fans de Taylor contra Jake, pese a que no fuera esta la intención de la cantante, que ha asegurado en todo momento lo feliz que está ahora y cómo ha podido revisitar estos temas desde una perspectiva muy distinta con 31 años.

Los ataques contra el actor van desde bromas y memes sobre la famosa bufanda que no devolvió a Taylor, que la dejara plantada en su 21 cumpleaños, hasta la luz de gas y discusiones tóxicas que supuestamente tuvieron y que mostraría el corto.

La infame bufanda que se quedó Jake Gyllenhaal

La bufanda de 'All Too Well', mencionada en dos estrofas diferentes, fue en su momento la prueba definitiva de que el ex de quien hablaba la canción era en efecto Jake Gyllenhaal, y las redes se inundaron de fotos que probaban que la misma bufanda de rayas que había llevado Taylor la había lucido Jake también en fechas cercanas.

"And I left my scarf there at your sister's house

And you've still got it in your drawer even now", recita la canción: "Dejé mi bufanda en casa de tu hermana [quien se asume sería Maggie Gyllenhaal] y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora".

Más tarde la letra añade:

"But you keep my old scarf from that very first week

'Cause it reminds you of innocence and it smells like me

You can't get rid of it

'Cause you remember it all too well", es decir: "Pero conservas mi vieja bufanda de esa primera semana, porque te recuerda a la inocencia y huele a mí. No te puedes deshacer de ella porque te acuerdas de todo... demasiado bien".

Las redes contra Jake Gyllenhaal por cómo trató presuntamente a Taylor Swift

"Jake Gyllenhaal está a punto de tener la peor estación festiva de su vida sin duchar". (Más detalles de su aversión a la higiene en el vídeo de arriba).

"Jake Gyllenhaal preguntándose si ya es demasiado tarde para devolver la bufanda".

"Jake Gyllenhaal nunca más podrá llevar una bufanda en público por el resto de su vida".

