¿Por qué tiene Ed Sheeran compuesta una canción para James Bond?

Si hay una saga que ha explotado el concepto de los títulos de crédito, esa es la de James Bond. El agente secreto más famoso de toda Inglaterra ha tenido más misiones que nadie, cambiando en múltiples ocasiones de intérprete. Pero la constante de su canción inicial no varía y los artistas que se enfrentan a ello lo hacen con toda la ilusión del mundo.

Ya escuchamos la voz de Ed Sheeran en la gran pantalla después de que Smaug escapara de la Montaña Solitaria en la segunda entrega de 'El Hobbit'. Su 'I see fire' dio la vuelta al mundo y ahora, con tres discos a sus espaldas, el cantante británico es uno de los mayores reclamos en el mundo de la música. Pero su fanatismo por el cine no parece tener fin. Después de afirmar que le gustaría tener su propio '8 millas', el artista ha comentado en el programa The Late Late Show que ya tiene compuesta una canción para 007.

"Con respecto a Bond, tengo una canción escrita desde hace tres años, solo por si acaso". El artista no ha revelado el nombre "por si se lo roban", pero está entusiasmado con el resultado, afirmando que "es buena". Parece que estará atento a su teléfono móvil, ya que "si alguna vez le llaman, podrá decir 'Sí, aquí la tienes'".

Desde luego es algo que muchos fans soñarían con ver. El momento parece perfecto y, con la próxima entrega en desarrollo, podría pasar muy pronto. Daniel Craig disparando a cámara mientras la imagen se vuelve de color rojo, una espectacular secuencia de acción y los acordes de Ed Sheeran, podría ser la forma perfecta de arrancar la entrega número 27 de James Bond.