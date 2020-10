¿Por qué no regresaron Sandy y Danny? Olivia Newton-John habla sobre su ausencia y la de John Travolta en 'Grease 2'

En 1978 se estrenó una de las películas musicales más importantes de la historia del cine, 'Grease'. Cinta que consagró la carrera de sus actores Olivia Newton-John y John Travolta y su banda sonora sigue siendo hoy en día de plena actualidad.

Debido al enorme éxito que cosechó en taquilla se pensó en hacer una secuela de la película. Así, en 1982 llegaba a la gran pantalla 'Grease 2' pero en este caso los protagonistas eran Michelle Pfeiffer (Stephanie Zinone) y Maxwell Caulfield (Michael Carrington).

No cabe duda que gran parte del éxito de la primera entrega se debe a la gran conexión que tuvieron Olivia y John Travolta dando vida los inolvidables Sandy Olsson y Danny Zuko pero... ¿Por qué no aparecieron en la secuela?

En un principio se pensó que los actores hicieran un cameo al final del film pero finalmente esto se quedó solo en una idea y prefirieron no contar con las dos estrellas principales de la película.

Sobre este asunto Newton-John habló en el programa 'Watch What Happens Live' donde afirmó que no pensaba mucho sobre 'Grease 2' y añadió: "Recuerdo que nos preguntaron, creo que se acercaron a John y a mí para hacerlo y luego no sucedió", explica refiriéndose al posible cameo.

"No pensé que iba a suceder y luego lo hicieron con otras personas, así que ese es mi recuerdo", terminó diciendo.

Finalmente la película se hizo sin ellos y lo que sucedió es que no tuvo él éxito que se esperaba, posiblemente porque la historia que presentaron se parecía demasiado a la original y no había mucho más misterio.

Seguro que te interesa:

"Tenemos que matar a John Travolta": El actor que intentó asesinar al protagonista de 'Grease' cuya conspiración acaba de salir a la luz