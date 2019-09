Los guionistas Stephen McFeely y Christopher Markus han aclarado muchos detalles sobre su trabajo en el Universo Marvel y la preparación de 'Vengadores: Endgame' como gran colofón.

Uno de los personajes que introdujeron en solitario para preparar su llegada antes de 'Endgame' fue Capitana Marvel, pero después de que Carol Danvers enamorara con su papel en su película apenas tuvo importancia o protagonismo en la cinta con los Vengadores. Markus ha explicado que el personaje era problemático por varias razones.

"Ella siempre estuvo pensada para salir pero no teníamos mucho para seguir. La habían fichado y ya está. Es un equilibrio complicado cuando tienes un personaje así de poderoso que vas a introducir, y no quieres que parezca en plan, bueno pues hemos traído a esta persona que puede solucionar todo lo que no pudimos en la película anterior.

Tuvimos que decidir un equilibro entre no hacer que pareciera un cameo pero que tampoco estuviera tanto por ahí que solucionara todos los problemas de todos".

Y es que los poderes de que Capitana Marvel son los más potentes que hemos visto hasta ahora en el universo cinematográfico, pero querían centrarse en los miembros originales del equipo.

"No era justo para los seis Vengadores originales que llegase Capitana Marvel y resolviera todos sus problemas", añade McFeely.

· · ·

Seguro que te interesa

Este no puede ser Chris Evans: La repulsiva imagen de Capitán América que desearías no haber visto