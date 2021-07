¿Qué ha pasado? Robert Downey Jr. deja de seguir a todos sus compañeros de Marvel

Robert Downey Jr. ha interpretado el papel de Iron Man durante más de 10 años, y a través de su participación en numerosos largometrajes del Universo Cinematográfico de Marvel ha logrado ser mundialmente reconocido y aclamado por los fans de la saga.

Ahora que Downey ha terminado su legado despidiéndose con 'Vengadores: Endgame', ha decidido centrar su carrera en otros proyectos cinematográficos y desvincularse de su heroico pasado como Tony Stark. Pero los fans han quedado en shock al ver hasta qué punto, pues se han dado cuenta que ha dejado de seguir en Instagram a todos sus antiguos compañeros de reparto, como Chris Evans o Tom Holland, con quienes mantenía una estrecha amistad.

Los fans han comprobado los 'unfollows' del actor y las redes han ardido en cuestión de horas ante el impacto de que ya no siga a los que han sido sus amigos durante más de una década.

Otros seguidores del prestigioso actor se indignaron agresivamente con el hecho de que Robert Downey Jr. ya no siguiese al resto de Vengadores, con los que incluso llegó a hacerse un tatuaje:

"¿Por qué @RobertDowneyJr tiene que ser tan idiota? ¡Claramente no aprecia lo lejos que ha llegado en la vida y definitivamente no aprecia a las personas que lo llevaron allí! El hecho de que seas famoso no te da automáticamente un pase gratuito para comportarte como quieres y tratar peor a la gente", declaraba una fan en Twitter.

Pese a la polémica con Marvel, lo cierto es que el intérprete ha dejado de seguir a muchas personalidades famosas, y es que no hay ningún personaje público entre las 43 personas que ahora sigue en Instagram.

Muchos fans se han percatado de que el estilo de su cuenta ha cambiado drásticamente hacia un perfil comercial, puesto que en la biografía de descripción se incita a la gente a involucrarse en la organización de cuidado medioambiental 'Footprint Coalition' que fundó el actor en 2019.

Algunos han llegado a destacar que se debe al cambio de manos de su cuenta, que aseguran no maneja él por lo que no habría sido quien decide dejar de seguirlos.

"Él no controla sus redes sociales, Jimmy solía hacerlo y desde que murió es ahora su representante quien tiene el control y las está convirtiendo en una cuenta de negocio". El mensaje hace referencia a Jimmy Rich, el mejor amigo y asistente personal de Robert que murió repentinamente en mayo en un terrible accidente de coche.

