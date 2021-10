¿Qué ha pasado? Marvel retrasa sus próximos estrenos y elimina dos proyectos del calendario

Sin lugar a dudas la Fase 4 del MCU avanzaba a un buen ritmo después de pasar la crisis del COVID-19. A pesar de esto, parece que ni tan siquiera los superhéroes que derrotaron a Thanos han sido capaces de mantener el ritmo mientras la industria sigue experimentando tantos cambios.

Y es que desde Marvel han anunciado una lista para que sus fans marquen nuevas fechas en sus calendarios, pero por desgracia para ellos, es para retrasar la mayoría de sus películas. Incluso algunas han llegado a irse hasta 2023.

En un tuit publicado por Marvel Studios han comunicado a sus seguidores el cambio de estreno de todas las películas que en un principio tenían previsto llegar a lo largo del año que viene. En el anuncio no han dado explicaciones por el retraso y tan solo han anunciado las nuevas fechas en las que podremos disfrutar de lo que llegará para la Fase 4.

Las nuevas fechas de las películas de Marvel

Entre tanto revuelo, la primera película que se espera el próximo año es 'Doctor Strange 2' y a partir de aquí el resto de estrenos que tenían previstos han ido cayendo uno a uno como fichas de dominó. 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness' se va hasta el 6 de mayo de 2022.

A esta cinta le seguía la cuarta entrega del Dios del Trueno, 'Thor: Love and Thunder', la cual se retrasa hasta el 8 de julio de 2022. Y para terminar el 2022 con la Fase 4 el MCU se despedirá a lo grande del año con el estreno de 'Black Panther: Wakanda Forever', que llegará el 11 de noviembre.

Y aquí llegan las peores noticias para los fans, que ya se frotaban las manos con un 2022 que tenía toda la pinta de volver a ser de Marvel en los cines. 'The Marvels' se va hasta el 17 de febrero de 2023 y, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' se ha retrasado hasta el 28 de julio de 2023.

Además, ha habido dos proyectos aún sin título por revelar que directamente se han eliminado de la agenda y no se les ha asignado nueva fecha. Por su parte la compañía Disney también ha añadido la noticia de que 'Indiana Jones 5' también se retrasará significativamente hasta un año después, 2023.

James Gunn confirma que 'Guardianes de la Galaxia 3' no se ha retrasado

Después de recibir este golpe brutal los fans de Marvel han empezado a temer que hubiera nuevos retrasos con las próximas películas del MCU. Una de ellas era 'Guardianes de la Galaxia 3' pero James Gunn ha dejado claro cuándo llegará la cinta.

A través de su cuenta de Twitter, Gunn ha querido tranquilizar a sus fans dejando claro que los planes iniciales de 'Guardianes de la Galaxia 3' siguen en pie: "Nop, 'Guardianes de la Galaxia 3' no se ha retrasado y sigue estando previsto que se estrene el 5 de mayo de 2023", aclaraba.

Para terminar el director escribe: "Tenemos el guion escrito y el storyboard está listo, tenemos al equipo y al reparto y ya estamos listos para empezar dentro de poco. Vamos a construiros algo precioso". Al menos es un consuelo.

Seguro que te interesa:

'Eternals': Angelina Jolie y Salma Hayek hablan de la "libertad" de trabajar con Chloé Zhao y por qué es perfecta para Marvel