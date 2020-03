'APOLLO 18' I ESTRENO 9 DE SEPTIEMBRE

Con la incógnita de si es o no un documental, la cinta de Apollo 18 está causando una gran expectación. El problema es que has hasta el próximo viernes no podremos ver su estreno definitivo en los cines. En cualquier caso, el director de cine español Gonzalo López-Gallego ha logrado que en plena cuenta atrás del estreno, el debate esté en la calle.