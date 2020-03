El pasado 22 de marzo Netflix lanzó el primer tráiler de 'Death Note', película en acción real basada en la exitosa serie japonesa de manga y que fue posteriormente adaptada al anime.

Este esperadísimo proyecto llegará a la gran pantalla el próximo 25 de agosto, pero tras ver el primer adelanto de la cinta, las críticas en las redes sociales no se han hecho esperar. Los seguidores denuncian que no aparece ni un solo actor japonés en la película de origen nipón. Esta nueva polémica racial no es nueva en Hollywood, donde ya se han criticado otras cintas como 'La Gran Muralla' de Matt Damon o 'Ghost in the Shell' de Scarlett Johansson, donde se sustituye a los personajes asiáticos por actores occidentales.

Adam Wingard, director de 'Death Note', ha querido salir al frente de las críticas y explicar esta controvertida decisión. El cineasta defiende que Netflix les concedió total libertad a la hora de rehacer la historia.

"Podíamos hacer lo que queríamos. Eso es lo bueno de esto, que es una película anime. Por lo que técnicamente es un dibujo que llevas a la vida real. Para mí, el anime está orientado a los adultos." concluye.

Pese a estas palabras, muchos seguidores de la serie no se han quedado satisfechos y han hecho ver su malestar en las redes sociales.

Cuando Netflix hace una version death note americanizada pic.twitter.com/ZYJRHPxxbd — Wake me Up希 (@Hechulera) 22 de marzo de 2017