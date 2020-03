¿Por qué no está Superman en el tráiler de 'La Liga de la Justicia'? Zack Snyder lo explica

Tras meses de espera, el pasado 25 de marzo pudimos ver el primer y espectacular tráiler de 'La Liga de la Justicia'. En él podíamos contemplar por primera vez a los superhéroes de DC unidos y preparándose para la acción. Aunque a los seguidores de la saga no se les escapó la gran ausencia de uno de uno de sus protagonistas.

Superman no apareció en este primer avance y Zack Snyder, director de la cinta, ha comentado en una entrevista a USA Today el motivo de su ausencia. Os recomendamos que si no habéis visto 'Batman v Superman', no sigáis leyendo porque viene Spoiler.

En la última película protagonizada por el Hombre Murciélago y el Hombre de Acero, Superman moría al final de la cinta. Este impactante acontecimiento está completamente enlazado con que no haya aparecido en el tráiler de 'La Liga de la Justicia'.

"Es difícil tener una Liga de la Justicia sin Superman, así es cómo lo siento. Siempre me pareció muy intrigante el concepto de sacrificarle, y que eso de una forma rara, fuese la fundación de la Liga", ha explicado Snyder.

"¿Qué haces ahora con él? ¿Qué piensa el equipo? ¿Qué necesita el mundo? Todos esos conceptos se abordarán en la película. Es divertido para nosotros y para la audiencia será muy interesante lo que haremos con Superman".

Habrá que esperar al estreno de 'La Liga de la Justicia' el próximo 17 de noviembre para ver qué le deparará al Hombre de Acero.