Por qué el cameo de Robert Downey Jr. como Iron Man en 'Viuda Negra' acabó descartándose

La espera ha valido la pena y por fin tenemos en los cines 'Viuda Negra', la nueva película Marvel que continúa con la fase 4 del MCU. Por primera vez nos brindan una aventura en solitario de Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson, en la que se desvelan los detalles del pasado de la espía rusa que vuelven para darle algún que otro problema. La película se ubica tras los eventos de 'Capitán América: Civil War' y antes de 'Vengadores: Infinity War'.

Después del estreno, su guionista Eric Pearson ha querido desvelar un cameo que iba a aparecer en la película. Eric cuenta que este cameo estaba escrito en una de las versiones del guion antes de que él se pusiera manos a la obra.

Y el personaje que querían incluir era ni más ni menos que a Tony Stark, a quien daba vida Robert Downey Jr. en el Universo Marvel. Al final por lo visto se descartó la idea: "Me siento mal por la persona que me preguntó esto el otro día, porque dije 'Nunca se habló de esa posibilidad'", confiesa a Comicbook.

"Ahora recuerdo una versión del guion, antes de que yo llegara, en la que estaba escrito literalmente el momento final de Civil War con Tony y Natasha, pero era una versión muy antigua", explica.

Eric añade: "Hubiera sido algo como, 'Hola espectadores, recordad dónde estamos, vamos a desconectar de este momento de ella'. Así que no habría sido Robert Downey Jr., al menos hasta donde yo sé, esa fue la única vez que vi el nombre de Tony Stark . Fue un recordatorio, 'Oye, estamos justo al final de 'Civil War'".

"Aún recuerdo cuando los rumores empezaron a salir cuando estaba en Londres, en nuestra oficina y miré a mi alrededor y estaba como, '¿Estamos...? ¿Se supone que vamos...? Tengo el guion aquí mismo, Tony Stark no aparece'", apunta.

Y termina: "Todo el mundo estaba en plan, 'No, no...' No sé de donde ha salido a no ser que alguien tenga una versión muy antigua con alguna escena así, que ni siquiera era una nueva escena. No sé, no sé de dónde ha salido", asegura.

