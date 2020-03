'Purge: The Island' será una precuela al más puro estilo 'Logan' y relatará la primera Purga

La premisa es clara: Toda clase de crímenes están permitidos una vez al año durante la noche conocida como La Purga. Si bien el desarrollo de la idea no satisfizo a la crítica, el público parece haber encontrado cierto divertimento en este universo. Sin demasiados costes de producción, una buena rentabilidad en taquilla y un sinfín de historias que contar, 'La noche de las bestias' no solo expandirá su saga con una nueva entrega sino que además tendrá su propia serie de televisión.

Sin embargo, según el propio director de las tres primeras películas, James DeMonaco, 'Purgue: The Island' no será como las anteriores. "Tratará la primera purga experimental" ha confirmado a Vulture. Volverá a retratar "la manipulación a la sociedad", tratando el origen de la noche más salvaje del año. "Ofrecen cantidades de dinero decentes a la gente pobre. Es la monetización de la violencia y el asesinato", por lo que seguirá la línea crítica de las anteriores. No obstante tendremos por primera vez un héroe al más puro estilo 'Logan', siendo pues "el viaje de un hombre que se redime a lo largo de la historia".

Será la primera precuela de la franquicia, pero podemos asegurar desde ya que no faltarán las máscaras terroríficas que se han convertido en el sello de la casa. La fecha de estreno está prevista para el 4 de julio de 2018, por lo que seguro tendremos más detalles próximamente. De momento sabemos que servirá de presentación para la serie, la cual tendrá lugar entre esta y la primera parte. ¿Ganas de más purgas?