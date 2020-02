La Purga real continúa: Donald Trump copia el eslogan de 'Election: La noche de las bestias' para su campaña de 2020

Pese a que el nuevo presidente estadounidense aún no ha prestado el juramento de su nuevo cargo, parece que Donald Trump está ya pensando en las siguientes elecciones presidenciales del año 2020. Según ha revelado en una entrevista a The Washington Post, Trump usará la frase "Keep America Great!", sin salirse mucho del guión de su ya conocido "Make America Great!".

Pero lo que Trump no sabe (o creemos que no sabe) es que su frase ya fue usada como eslogan político. Resulta que "Keep America Great", además de servir para la futura campaña de reelección de Donald Trump, aparece en un póster de la tercera entrega de la saga de 'La Purga'. Además, la frase también es frecuentemente usada en la cinta por los políticos que instauraron la noche en la que todos los crímenes son legales. Y ni que decir tiene que la trama de esta película transcurre justo en medio de una campaña electoral...

Lo más seguro es que esta coincidencia entre ambos eslóganes se trate de solo eso, una coincidencia. Aunque también asusta un poco los paralelismos que poco a poco van apareciendo entre el presidente de los Estados Unidos de América y la saga de terror.

