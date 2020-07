"A puño limpio": Mickey Rourke desafía a una pelea a Elon Musk después de que el empresario retara a Johnny Depp por Amber Heard

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard está teniendo más implicados de lo esperado. Durante el juicio por la querella impuesta por el actor al tabloide británico The Sun por difamación, salieron a la luz algunos de los oscuros secretos del exmatrimonio.

Uno de ellos fueron unas conversaciones entre Amber Heard y el empresario de Tesla, Elon Musk, en la que él le decía: "Esto me importa porque me gustas mucho". Ambos han mantenido la postura de que su relación empezó una vez acabado el matrimonio de Heard con Depp.

Sin embargo, en una entrevista reciente del empresario con The New York Times declaró que "si Johnny quiere subirse al ring que me lo haga saber". El actor no ha contestado a esta invitación a la lucha ni se espera, ya que Depp está intentando desacreditar las afirmaciones de que es una persona violenta.

El que sí lo ha contestado en defensa de Depp ha sido el actor de 'El luchador' y exboxeador Mickey Rourke. A través de su perfil de Instagram ha publicado un mensaje directo a Elon Musk en el que le reta a luchar contra alguien de su tamaño.

"Acabo de leer que ELON MUSK desafió a pelear a Johnny Depp. Tengo una mejor idea, si Elon Musk tiene ganas de pelear, puede pelear contra alguien de su mismo tamaño, me encantaría tener la oportunidad de llevarte a la escuela, sr. rudo Elon Musk. A puño limpio, con codos y rodilla, yo solo usaré una mano, la izquierda. Ambos ponemos 200 mil $ y el ganador se lleva todo, sin reglas. Entonces, en lugar de molestar a alguien que pesa 60 kg, yo te desafío. Un cordial saludo, Mickey 'Marielito' Rourke" publicaba el actor junto a un collage de fotos de Musk, Depp y él mismo.

Musk no ha respondido a esta propuesta del actor, que se convertiría en uno de los mayores acontecimientos de Hollywood. Johnn Depp y Amber Heard tampoco han mostrado su opinión ante la posible pelea.

