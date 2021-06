El puñetazo de Megan Fox a su novio Machine Gun Kelly en el tráiler de 'Midnight in the Switchgrass'

Recientemente Megan Fox ha estado en el foco de atención de todo el mundo. La actriz se divorció oficialmente de Brian Austin Green hace unos meses después de casi 10 años de relación y con tres hijos en común.

Pero lo que sorprendió todavía más a los fans fue su nueva relación con el rapero Machine Gun Kelly. Parece que entre ambos hay mucha pasión tal y como demostraron en la alfombra roja de los Premios Billboard, donde se estuvieron toqueteando además de protagonizar un largo beso con lengua.

La pareja se habría conocido en el rodaje de la película 'Midnight in the Switchgrass'. Los rumores de su relación surgieron en mayo del año pasado, el mismo mes en que la actriz se separó de Brian. Seis meses después de su separación, Megan Fox solicitó oficialmente el divorcio de Green.

Fox interpreta a un agente del FBI en la película, que trabaja en encubierto en una habitación de hotel para atrapar a un asesino serial. En el tráiler, Gun Kelly, quien es uno de los villanos, entra en la habitación y continúa acercándose a ella para después ella darle un puñetazo en la cara.

La película está dirigida por Randall Emmett, quien es prometido de la estrella de 'Vanderpump Rules', Lala Kent. En el thriller también aparecerán caras conocidas como Bruce Willis, Emile Hirsch y Lukas Haas.

Por su parte Machine Gun Kelly ha trabajado en otros proyectos cinematográficos como 'Bird Box', 'The Dirt' y 'Proyect Power'. 'Midnight in the Switchgrass' esta previsto que aparezca en la gran pantalla el próximo 23 de julio. El tráiler oficial ya está disponible y puedes verlo arriba.

Seguro que te interesa:

Megan Fox, captada en la calle sin mascarilla tras denunciar como falsos unos comentarios virales de que fuera anti-mascarilla