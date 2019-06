La Comic-Con comenzará el día 17 de julio, con las conferencias sobre 'Batwoman' y 'Pennyworth', donde podremos ver sus estrenos mundiales y algún proyecto futuro. Es tradición comenzar la convención con estrenos mundiales, y estas no serán las únicas, ya que el episodio piloto de 'Prodigal Son' también se mostrará junto a la nueva serie de comedia de 'Harley Quinn'. Como regalo, tendremos un capítulo nunca visto de 'Teen Titans GO!'.

El 18 de julio podremos asistir al panel de 'Van Helsing'. Se revelarán detalles de la cuarta temporada que está por venir, además de enseñar avances en exclusiva sobre la serie.

Ese mismo día tendremos un panel dedicado exclusivamente a 'The Order', donde podremos ver a su reparto y se hará un Q&A (preguntas y respuestas.

Podremos saber más detalles de 'Undone', la nueva serie de animación adulta de Amazon Prime Video. Creada por Raphael Bob-Waksber y Kate Purdy, nos encontramos con el viaje de una joven en busca de su pasado, para resolver el misterio de la muerte de su padre.

Como última actividad de este día, tendremos el panel de 'His Dark Materials', la nueva serie de HBO inspirada en los libros que portan su mismo nombre. Podremos ver a su elenco, siendo Dafne Keen y James McAvoy protagonistas de la serie, interpretando a Lyra y a su tío Lord Asriel respectivamente.

Comenzamos el 19 de julio con los paneles de Marvel, donde Christopher Markus, Stephen McFeely y los hermanos Russo podrán contestar las dudas más importantes sobre 'Vengadores: Endgame' y el futuro de la franquicia.

El esperado panel de 'Juego de Tronos' será ese día, y contará con todos estos protagonistas, incluyendo a los creadores de la serie. Con este panel podremos despedirnos por todo lo alto del fenómeno y sus queridos actores.

El día 20 Podrás rememorar 'Clerks', con la celebración de su 25 aniversario, y el Estudio Ghibli vuelve para rememorar el 30 aniversario de 'Kiki’s Delivery Service' para revivir tu nostalgia. Además de el panel 'The Expanse', la serie vuelve a Comic-Con este verano, y con nuevas noticias para los fans.

'Snowpiercer' debutará la primavera del año que viene, este día podremos echar un vistazo a las primeras imágenes del remake del rompehielos, la cual ya ha confirmado dos temporadas.

'The Man in the High Castle' presentará su cuarta y última temporada, que se estrenará este otoño de la mazo de Amazon Prime Video.

'Mayans M.C.' la nueva serie de Kurt Sutter en el universo de 'Hijos de la Anarquía' que ha tenido tanta aceptación por los fans, anuncia su nueva temporada, enseñara contenido inédito de la mano de sus creadores y reparto.

